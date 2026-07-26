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        Şırnak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ta akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Şırnak'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ta akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

        C.G. (49) idaresindeki 33 AYR 360 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kasrik beldesi Resor mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü aracın kabin bölümünde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan C.G, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        C.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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