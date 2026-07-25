Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Şırnak'ta tarım aracının devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Merkeze bağlı İkizce köyünde A.Z'nin (47) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile tarım aracındaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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