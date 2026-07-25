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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ta tarım aracının devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Şırnak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ta tarım aracının devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı İkizce köyünde A.Z'nin (47) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile tarım aracındaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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