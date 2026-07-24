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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Görümlü beldesi yakınlarında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Araçtaki Gülsüm Ü. (43), A.Ü, M.K, T.K. ve E.Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan Gülsüm Ü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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