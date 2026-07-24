Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Görümlü beldesi yakınlarında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Araçtaki Gülsüm Ü. (43), A.Ü, M.K, T.K. ve E.Ü. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralılardan Gülsüm Ü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.













