Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak tarafından yapıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Ekici, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ekici, programda yaptığı konuşmada, il genelindeki halk eğitim merkezlerinde yıl boyunca açılan kurslarda yüzlerce kişinin yeni beceriler öğrendiğini ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında uyguladığını söyledi.

        Hayat boyu öğrenme kurslarında 3 bin kişiyi geleceğe hazırladıklarını ifade eden Ekici, şöyle konuştu:

        "Onları yeni bilgi, beceri ve güçlerle donatmışız. Bu son derece önemli. Bizim 177 bin öğrencimiz var. Biz genç bir nüfusuz. Bu eğitimler bizim için çok önemli. Eğitim bir defa Şırnak'ın birinci önceliği olmak zorunda. 17 okulumuzu yeniliyoruz. Yazın bütün okullarımızın bakım ve onarımını yaz tatilinde İl Özel İdare olarak yapacağız. Bizim çocuklarımız daha çok doktor, mühendis, öğretmen olsun hayatta daha çok başarılı olsun diye eğitim kökenli askerlerimiz çocuklarımıza LGS ve YKS kursları açtı. Bunun için Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çocuklarımız LGS ve YKS'de geçmiş yıllardan daha başarılı olacaklar. En büyük gururumuz çocuklarımız. Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak zorundayız."

        Cırıt ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 1383 kurs açıldığını, yaklaşık 23 bin 983 vatandaşın bu kurslardan faydalandığını belirtti.

        Cırıt, "Bu rakamlar elbette önemlidir. Bizim için daha kıymetli olan bu çalışmaların insanların hayatında bıraktığı izlerdir. Yeni bir iş kuran, aile bütçesine katkı sağlayan, yeteneğini geliştiren ya da yıllardır yapmak istediği bir alanda kendisini yetiştiren her vatandaşımız bu çalışmaların gerçek sonucudur. Şırnak'ın her ilçesinde öğrenmeye dönük bu isteği görmek bizlere güç vermektedir. İnsanımızın gayreti, üretme arzusu ve kendini geliştirme çabası geleceğe dair umutlarımızı artırmaktadır." diye konuştu.

        Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu programın sonunda okuma yazma sertifikası alan öğrencilere belgeleri verildi.

        Gün boyu ziyaretlere açık olan sergide, kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda el işi ürünler yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te
        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta tek katlı binada yangın çıktı, itfaiyeci duvardaki Türk bayrağını...
        Şırnak'ta tek katlı binada yangın çıktı, itfaiyeci duvardaki Türk bayrağını...
        Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu: 42 milyon liralık hesap hareketi tespi...
        Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu: 42 milyon liralık hesap hareketi tespi...
        Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme" sergisi açıldı
        Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme" sergisi açıldı
        Silopi'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor
        Silopi'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor
        Beytüşşebap'ta KBRN alarmı iddiası asılsız çıktı
        Beytüşşebap'ta KBRN alarmı iddiası asılsız çıktı