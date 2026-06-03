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        Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve bu oyunları oynamaya teşvik eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi .

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Şüphelilerin banka hesaplarında 42 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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