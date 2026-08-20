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        Şırnak'ta kaburga kıkırdağı kullanılarak burun ameliyatı yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, burun iç bölmesinde geniş delik bulunan hasta, kendi kaburga kıkırdağı ve kas fasyası kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatla tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaburga kıkırdağı kullanılarak burun ameliyatı yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, burun iç bölmesinde geniş delik bulunan hasta, kendi kaburga kıkırdağı ve kas fasyası kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatla tedavi edildi.

        Silopi Devlet Hastanesi kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Batuhan Bileyci tarafından yapılan değerlendirmede, uzun süredir nefes alma güçlüğü, kanama ve kuruluk şikayetleri yaşayan Nazlıcan Sadak'ın ameliyat edilmesine karar verildi.

        İlçede ilk kez uygulanan yöntemde, hastanın kendi kaburga kıkırdağından hazırlanan greft ile burundaki eksik destek dokusu yeniden oluşturuldu, kas fasyasıyla (kasları saran bağ dokusu) da perforasyon (doku veya organda oluşan delik) bölgesi kapatıldı.

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        Op. Dr. Batuhan Bileyci, ameliyat sonrası hastanın yaşadığı şikayetlerin tamamen sona erdiğini belirterek, "Hastamızın kendi dokularıyla eksik bölgeyi yeniden oluşturduk. İlçemizde bu ilk operasyonu başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Nazlıcan Sadak da daha önce tedavi için birçok şehre gittiğini anlatarak, "Nefes darlığı ve kanama şikayetlerim tamamen geçti, hocama sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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