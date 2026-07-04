Şırnak'ta kaçak 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolu uygulama noktasında bir araçta arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olan 3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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