Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uygulandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 1-7 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda, 7 sentetik uyuşturucu hap, 1 gram esrar, uzun namlulu silah, 6 şarjör, 69 mühimmat, 6 dürbün, 5 litre alkollü içecek, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 24 bin 454 paket sigara, 652 elektronik sigara ve likiti, 81 kilogram nargile tütünü, 3 bin 752 muhtelif hırdavat malzemesi, 590 tekstil ürünü, 850 kozmetik ve süs eşyası ile 19 bin 567 muhtelif malzeme ele geçirildi, 104 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.