Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kavgada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta kavgada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Şırnak'ta kavgada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Silopi Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Silopi ve Cizre ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Şırnak-Beytüşşebap kara yolu ulaşıma kapandı
        Şırnak-Beytüşşebap kara yolu ulaşıma kapandı
        Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP'den istifa etti
        Kasrik Belediye Başkanı Sadun Şanlı CHP'den istifa etti
        Şırnak-Beytüşşebap yolu, dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Şırnak-Beytüşşebap yolu, dev kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı
        Şırnak'ta Mehmetçik'ten öğrencilere eğitim desteği
        Şırnak'ta Mehmetçik'ten öğrencilere eğitim desteği
        Şırnak'ta minikler diş fırçalamayı tiyatroyla öğrendi
        Şırnak'ta minikler diş fırçalamayı tiyatroyla öğrendi
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı