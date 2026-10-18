Şırnak'ta kavgada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

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