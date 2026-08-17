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        Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Faraşin Yaylası'nda hayvancılık yapan Ahmet Ölmez, 4 keçisinin eksik olduğunu fark etti.

        Keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirleyen Ölmez, durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 4 keçi, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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