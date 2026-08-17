Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.
Giriş: 17.08.2026 - 11:52 Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Faraşin Yaylası'nda hayvancılık yapan Ahmet Ölmez, 4 keçisinin eksik olduğunu fark etti.
Keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirleyen Ölmez, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 4 keçi, sahibine teslim edildi.
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