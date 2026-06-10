Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 13 özel platform kuruldu

        Şırnak'ta leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 13 özel platform kuruldu

        Şırnak'ta, leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının bulunduğu direklere 13 özel platform yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Şırnak'ta leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 13 özel platform kuruldu

        Şırnak'ta, leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının bulunduğu direklere 13 özel platform yerleştirildi.

        Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, elektrik direklerine kurulan platformlarla hem leyleklerin güvenli şekilde yuva yapması hem de enerji arzında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Leylek popülasyonunun yoğun olduğu Cizre-İdil ve Cizre-Nusaybin kara yolları güzergahındaki bölgelere 13 platform kuruldu.

        Şırnak DKMP İl Müdürü Doğan Bayar, yaptığı açıklamada, göç yolunda bulunan leyleklerin daha güvenli şekilde yuvalanabilmeleri amacıyla elektrik direkleri üzerine leylek platformları yerleştirdiklerini belirtti.

        Bayar, "Bu çalışma sayesinde hem leyleklerin yaşam alanları korunacak hem de elektrik kaynaklı olası risklerin önüne geçilecektir. Doğal yaşamın korunmasına yönelik bu anlamlı projede emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        Bakanlıktan BYD'ye dair açıklama
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        "Hayati altyapıları hedef alma tehdidi çaresizliğin göstergesidir"
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        "Hedefim kupayı getirmek"
        "Hedefim kupayı getirmek"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce katlettiği 27 kişi törenle anıld...
        Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce katlettiği 27 kişi törenle anıld...
        PKK'nın Çevrimli katliamında 36 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi anıldı
        PKK'nın Çevrimli katliamında 36 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi anıldı
        Silopi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Silopi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Şırnak'ta geleceğin sağlık elçileri yetişiyor
        Şırnak'ta geleceğin sağlık elçileri yetişiyor
        Cizre'de 5 yaşındaki çocuk 22 sureyi dinleyerek ezberledi
        Cizre'de 5 yaşındaki çocuk 22 sureyi dinleyerek ezberledi
        Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
        Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı