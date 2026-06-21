Şırnak'ta polis ekipleri AYT'ye geç kalan 12 öğrenciyi okullara yetiştirdi

Şırnak'ta polis ekipleri, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski bulunan 12 öğrenciyi sınava gireceği okullara yetiştirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini artırdı.



Kentte 42 okulda 12 bin 229 öğrencinin katılacağı sınavın sorunsuz gerçekleştirilmesi amacıyla tedbir alan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan, yanlış okula giden veya sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına koştu.



Polisler, kent merkezinde 6, Silopi ilçesinde 2 ve Cizre ilçesinde 4 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı.



Öğrencilerin sınava zamanında yetişmesi sağlanırken, öğrenciler polis ekiplerine teşekkür etti.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Şükrü Geliş Fen Lisesi'ni ziyaret ederek ekipleri denetledi.



Sınava giren öğrencilere başarı dileyen Sazak, okul bahçesinde bekleyen ailelerle sohbet etti.













