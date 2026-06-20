Şırnak'ta polis ekipleri YKS'ye geç kalan 21 öğrenciyi okullara yetiştirdi

Şırnak'ta polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 21 öğrenciyi sınava gireceği okullara yetiştirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini artırdı.



Kentte 73 okulda 19 bin 226 öğrencinin katılacağı sınavın sorunsuz gerçekleştirilmesi amacıyla tedbir alan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan, yanlış okula giden veya sınav giriş belgesini unutan öğrencilerin yardımına koştu.





Polisler, kent merkezinde 17, Silopi ilçesinde 4 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı.



Öğrencilerin sınava zamanında yetişmesi sağlanırken, öğrenciler polis ekiplerine teşekkür etti.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek ekipleri denetledi.



Sınava giren öğrencilere başarı dileyen Sazak, kampüs bahçesinde bekleyen ailelerle sohbet etti.



