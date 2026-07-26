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        Şırnak'ta valizlerinde 11 kilo 457 gram uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, valizlerinde 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Şırnak'ta valizlerinde 11 kilo 457 gram uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, valizlerinde 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Yabancı uyruklu M.H'nin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.


        Habur Sınır Kapısı'nda, narkotik köpeği "Aspar"ın da katılımıyla şüphelinin valizlerinde arama yapıldı.

        Aramada, valizlerdeki 32 parça kıyafete emdirilmiş 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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