Şırnak'ta valizlerinde 11 kilo 457 gram uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, valizlerinde 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Yabancı uyruklu M.H'nin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Habur Sınır Kapısı'nda, narkotik köpeği "Aspar"ın da katılımıyla şüphelinin valizlerinde arama yapıldı. Aramada, valizlerdeki 32 parça kıyafete emdirilmiş 11 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​

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