Şırnak'ta virajı alamayan araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, merkez Bahçelievler Mahallesi Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 AAG 513 plakalı aracın sürücüsü, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki S.A., H.H.H. ve N.H. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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