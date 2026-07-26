Şırnak'ta yaylada rahatsızlanan kadın askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada rahatsızlanan kadın, jandarmaya ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Bölücek köyü mevkisindeki yaylada baygınlık geçiren Kudret A'nın (70) yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Arazi yapısı nedeniyle kara ulaşımının olmadığı bölgeye 112 Acil Sağlık ekiplerinin gidememesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) helikopter talep edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığından helikopter istendi. Askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan kadın, 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki helikopter pistinde bekletilen ambulansa nakledildi. Hasta, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi Şehit Aydoğan Aydın ek hizmet binasına ulaştırıldı.

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