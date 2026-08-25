Çorlu'da 16 derslikli ortaokulun temeli atıldı

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, okulun temel atma törenine Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, ilçe protokolü, hayırseverler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırseverler Ömer Şanal, Murat Yılmaz ve Osman Turan tarafından yaptırılacak 16 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

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