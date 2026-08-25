Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Çorlu'da 16 derslikli ortaokulun temeli atıldı

        Çorlu'da 16 derslikli ortaokulun temeli atıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırseverler Ömer Şanal, Murat Yılmaz ve Osman Turan tarafından yaptırılacak 16 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Çorlu'da 16 derslikli ortaokulun temeli atıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırseverler Ömer Şanal, Murat Yılmaz ve Osman Turan tarafından yaptırılacak 16 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, okulun temel atma törenine Vali Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, ilçe protokolü, hayırseverler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşmaların ardından 16 derslikli ortaokulun temeli atıldı.

        Hayırseverlerin desteğiyle ilçeye kazandırılacak okulun, Önerler Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Sıcak hava etkili oluyor! İşte son hava durumu tahminleri
        Sıcak hava etkili oluyor! İşte son hava durumu tahminleri
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 35 yaralı
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 35 yaralı
        Hollanda'dan Eurovision boykotu
        Hollanda'dan Eurovision boykotu
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı isteği!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı isteği!
        "Türk hakemliği elden gidiyor!"
        "Türk hakemliği elden gidiyor!"
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

        Benzer Haberler

        Komşuların keserli, yumruklu kavgası kamerada
        Komşuların keserli, yumruklu kavgası kamerada
        İnşaatta kablo döşerken akıma kapılan 15 yaşındaki Eren öldü
        İnşaatta kablo döşerken akıma kapılan 15 yaşındaki Eren öldü
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'ye geçti
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Yeni Parti'ye geçti
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP'den istifa ederek YENİ Par...
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP'den istifa ederek YENİ Par...
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı