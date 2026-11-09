Çorlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Çarpışma sonrası motosikletten savrulan sürücü Barış Karateke olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette artçı olarak bulunan G.K. de yaralandı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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