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        Damla Gönüllülük Hareketi ekibinden NKÜ'ye ziyaret

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında oluşturulan öğrenci grubu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Damla Gönüllülük Hareketi ekibinden NKÜ'ye ziyaret

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında oluşturulan öğrenci grubu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çeşitli üniversitelerde eğitim gören 40 kişiden oluşan ekip, üniversite yerleşkesinde ağırlandı.

        Rektörlük Senato Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, üniversite hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Program kapsamında öğrenciler, Murat Kamil Tırpancı Kütüphanesi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret etti.



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