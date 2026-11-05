Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Fabrikanın elektrik işleri "Emine usta"dan soruluyor

        Fabrikanın elektrik işleri "Emine usta"dan soruluyor

        SEDAT KARA - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren buzdolabı fabrikasında çalışan Emine Bayar, elektrik işleriyle ilgilenerek üretime katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Fabrikanın elektrik işleri "Emine usta"dan soruluyor

        SEDAT KARA - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren buzdolabı fabrikasında çalışan Emine Bayar, elektrik işleriyle ilgilenerek üretime katkı sağlıyor.

        Fabrikada 4 yıldır görev yapan 25 yaşındaki Bayar, elektrik panolarının bağlantı ve kablolama işlemlerini gerçekleştiriyor.

        Üretimin önemli aşamalarında sorumluluk üstlenen Bayar, mesleğine duyduğu ilgi ve çalışma azmiyle dikkati çekiyor.

        Elektrik işlerini başarıyla yapan Bayar, kadınların da sanayi sektöründe her türlü görevi üstlenebileceğini ortaya koyuyor.

        - "Bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur"

        REKLAM

        Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başladığında bu işi yapabileceğine dair tereddütler yaşadığını, zamanla edindiği deneyim ve gösterdiği azimle kendine olan güveninin arttığını belirtti.

        Yaklaşık 4 yıldır aynı fabrikada çalıştığını ifade eden Bayar, "İlk başlarda fabrikaya işçi olarak girmiştim. Sonra elektrik ustasından bağlantı yapmayı öğrendim. Kendimi geliştirdim. Şimdi fabrikada gömme ve kapalı grup dediğimiz elektrik panolarının bağlantılarını yapıyor, kablolama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Genelde dışarıdan erkek işi olarak görülse de bunun kadınların da yapabileceği bir iş olduğuna inanıyorum." dedi.

        REKLAM

        Bayar, işe başladığında mesleğin üstesinden gelip gelemeyeceği konusunda kendisinin de tereddüt yaşadığını, ancak zamanla isteği ve azmi sayesinde başarılı olabileceğini gördüğünü kaydetti.

        Kadınların kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurgulayan Bayar, "İnsanın içinde biraz istek ve azim olduğu sürece bütün kadınların bu işi yapabileceğine inanıyorum. Bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her kadın içindeki azmin ve isteğin peşinden giderek hayallerine kavuşabilir." ifadelerini kullandı.

        Hayrabolu OSB Müdürü Ethem Çetin de kadınların sanayi sektöründe daha fazla istihdam edilmesini önemsediklerini belirterek, kadın çalışanların üretime sağladığı katkıya dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Benzin fiyatlarına indirim geldi
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara döküldü
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Keserle sel sularının önünü açtı
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da taşkın nedeniyle Kiremithane Köprüsü ulaşıma kapatıldı
        Tekirdağ'da taşkın nedeniyle Kiremithane Köprüsü ulaşıma kapatıldı
        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü aileleri aşırılıkçı akımlara karşı bilgilendirdi
        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü aileleri aşırılıkçı akımlara karşı bilgilendirdi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da mantar toplamaya gittikleri kanyonda mahsur kalan 2 kişi kurtar...
        Tekirdağ'da mantar toplamaya gittikleri kanyonda mahsur kalan 2 kişi kurtar...
        Muratlı'da tilki görüldü
        Muratlı'da tilki görüldü
        Mutfakta yangın çıkınca panikleyerek düşen kadının kolu kırıldı
        Mutfakta yangın çıkınca panikleyerek düşen kadının kolu kırıldı