Görevden uzaklaştırılan savcı Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda görüşülmüş, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirilmişti.

Hakimlik, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığını değerlendirerek, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Videoyu kamuya açık herhangi bir platformda paylaşmadığını öne süren Uçuk, "anlık sinir ve öfkeyle" çektiği videodaki sözlerinin hakim ve savcılara yönelik olmadığını, görüntüleri basına da kendisinin servis etmediğini ileri sürdü.

Savcılıkta ifade veren Uçuk, soruşturmaya konu videoyu eski eşiyle WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca ona gönderdiğini savundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatılan ve gözaltı talimatı verilen Uçuk, avukatıyla Tekirdağ Adliyesine gelerek teslim oldu.

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