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        Görevden uzaklaştırılan savcı Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Görevden uzaklaştırılan savcı Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatılan ve gözaltı talimatı verilen Uçuk, avukatıyla Tekirdağ Adliyesine gelerek teslim oldu.

        Savcılıkta ifade veren Uçuk, soruşturmaya konu videoyu eski eşiyle WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca ona gönderdiğini savundu.

        Videoyu kamuya açık herhangi bir platformda paylaşmadığını öne süren Uçuk, "anlık sinir ve öfkeyle" çektiği videodaki sözlerinin hakim ve savcılara yönelik olmadığını, görüntüleri basına da kendisinin servis etmediğini ileri sürdü.

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        Savcılıktaki işlemlerinin ardından Uçuk, adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığını değerlendirerek, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

        - HSK 3 ay süreyle görevden uzaklaştırmıştı

        HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı görevindeyken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında tedbir kararı almıştı.

        HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda görüşülmüş, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirilmişti.

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        HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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