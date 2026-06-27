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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarlalara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti.

        Yangın söndürme çalışmalarına çiftçiler traktörlerle, Marmaraereğlisi Belediye ekipleri de iş makineleriyle katıldı.


        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında, 500 dönüm biçilmemiş buğday ve hasat edilmemiş 250 dönüm kanola ile tarım arazisinde bulunan 20 konteyner ev zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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