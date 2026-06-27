GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü.



Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarlalara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangına müdahale etti.



Yangın söndürme çalışmalarına çiftçiler traktörlerle, Marmaraereğlisi Belediye ekipleri de iş makineleriyle katıldı.





Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangında, 500 dönüm biçilmemiş buğday ve hasat edilmemiş 250 dönüm kanola ile tarım arazisinde bulunan 20 konteyner ev zarar gördü.



