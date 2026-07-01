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        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 37 sporcu katıldı.


        Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar, 4 farklı sınıfta gerçekleştirildi.


        Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Osman Serez tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        - Optimist genel

        1. Ahmet Arel Barut

        2. Mehmet Ilgaz Macin

        3. Alparslan Hazan

        - Optimist junior

        1. Alparslan Hazan

        2. Tunahan Naci Piker

        3. Nil Uzel

        - Optimist kızlar

        1. Duru Ateş

        2. Kübranur Sanan

        3. Janset Tuğan

        - Optimist junior kızlar

        1. Nil Uzel

        2. Alya Bayraktar

        3. Neva Naz Aksoy

        - ILCA 4

        1. Doruk Özkan

        2. Adin Willem Çebi

        3. Toprak Erdem

        - Bambinos genel klasman

        1. Nil Uzel

        2. Neva Naz Aksoy

        3. Mert Roni Çelik

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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