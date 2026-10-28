Klarnet virtüözü Şükrü Tunar, Tekirdağ'da anıldı

Üç bölümden oluşan programda koro ve solo eserler seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Murat Küçük de seslendirdiği eserler ve klarnet performansıyla beğeni topladı.

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