Klarnet virtüözü Şükrü Tunar, Tekirdağ'da anıldı
Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar, Tekirdağ'da düzenlenen konserle anıldı.
Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar, Tekirdağ'da düzenlenen konserle anıldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Ahmet Okan yönetimindeki Tekirdağ Musiki Derneği Nevzat Avcı Korosu sahne aldı.
Üç bölümden oluşan programda koro ve solo eserler seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Murat Küçük de seslendirdiği eserler ve klarnet performansıyla beğeni topladı.
Program, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ün sanatçı Murat Küçük'e çiçek takdim etmesiyle sona erdi.
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