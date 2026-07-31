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        Motosikletiyle 53 ili gezen Ümran Özkan 81 ili tamamlamak istiyor

        MESUT KARADUMAN - Motosikletiyle 8 yılda 53 şehir gezen özel güvenlik görevlisi Ümran Özkan, kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için 81 ilin tamamına gitmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Motosikletiyle 53 ili gezen Ümran Özkan 81 ili tamamlamak istiyor

        MESUT KARADUMAN - Motosikletiyle 8 yılda 53 şehir gezen özel güvenlik görevlisi Ümran Özkan, kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için 81 ilin tamamına gitmek istiyor.

        Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Özkan, 8 yıl önce motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye başlayarak bugüne kadar 53 ili ziyaret etti.

        Yıllık izinlerinde tarihi mekanları, müzeleri ve yöresel lezzetleri keşfeden Özkan, ziyaret ettiği şehirleri sosyal medya hesaplarından da tanıtarak kültürel mirasın daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlıyor.

        İlk hedefi Türkiye'nin 81 ilini motosikletiyle gezmek olan Özkan, daha sonra dünya turuna çıkmayı planlıyor.

        - "8 yıldır Türkiye'yi geziyorum"

        Özkan, Tekirdağ ziyaretinde AA muhabirine, çocukluğundan itibaren seyahat etmeyi sevdiğini anlattı.

        Motosiklet tutkusunun da çocukluk yıllarında başladığını belirten Özkan, "İlk motosikletimi 21 yaşında aldım. Yaklaşık 8 yıldır Türkiye'yi geziyorum. Gittiğim her şehirde tarihi mekanları geziyor, müzeleri ziyaret ediyor, yöresel yemekleri tatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu güzelliklerin videosunu sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Amacım hem gezmek hem de şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerini daha fazla kişiye tanıtmak." diye konuştu.

        Özkan, Türkiye'nin her köşesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Yeni şehirler görmek, yeni insanlar tanımak ve farklı kültürleri yerinde yaşamak bana büyük mutluluk veriyor. Her ilin kendine özgü tarihi, kültürü ve hikayesi var. Bunları yerinde görmek bambaşka bir duygu." ifadelerini kullandı.

        - "Hedefim önce 81 il, sonra dünya turu"

        Bugüne kadar 53 ili motosikletiyle gezdiğine işaret eden Özkan, hedefinin kısa süre içinde Türkiye'nin tamamını görmek olduğunu söyledi.

        Rotasını daha sonra yurt dışına çevireceğini dile getiren Özkan, "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim önce Türkiye'nin 81 ilini gezmekti. Şimdi bu hayalimin büyük bölümünü gerçekleştirdim. Çok az il kaldı. Onları da tamamladıktan sonra hedefim dünya turuna çıkmak." dedi.

        Özkan, toplumda kadınlara yönelik kalıplaşmış yargıların değişmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Doğayı çok seviyorum. Gittiğim birçok yerde kamp kuruyorum. Uzun yol konusunda artık ciddi bir tecrübem oluştu. Hazırlıklı yola çıkıyorum ve özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Ailemin güveni sayesinde bugün hayal ettiğim yolculukları gerçekleştiriyorum. Özgürlüğüme düşkün bir insanım. Günümüz toplumunda maalesef, 'kadınlar yapamaz, edemez' dedikleri zaman ben bir kadın olarak bunu tek başıma yapabileceğime inandığım için yola çıktım ve yaptığımı da gösterdim. Kadınlar istediklerinde her şeyi başarabilir. Yeter ki kendilerine güvensinler ve hayallerinden vazgeçmesinler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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