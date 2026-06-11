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        Müzisyen Burhan Öçal, Tekirdağ'da konser verdi

        Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Müzisyen Burhan Öçal, Tekirdağ'da konser verdi

        Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı.

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.

        Konser boyunca ritim ağırlıklı eserlerini seslendiren sanatçıya dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

        Öçal'ın sahne aldığı konser, katılımcılardan büyük alkış aldı.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin açılışını yaptıklarını ve katılımcıların unutulmaz bir festivale tanıklık edeceklerini söyledi.

        Nallar, konser sonunda Öçal'a çiçek ve kiraz sepeti verdi.

        Çeşitli etkinlikler ve konserlerle sürecek festival, 14 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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