Olay, saat 12.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi’ndeki eski itfaiye kavşağında meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan polis ekibi, H.B. (18) yönetimindeki plakasız motosikleti fark ederek durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken, polis takibe aldı. H.B., bu sırada Muhittin Mahallesi'nde park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu. Sürücü kazada yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. H.B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Plakasız motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve motosikletiyle kaza yapan sürücüye 380 bin TL idari parası cezası uygulandı.

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