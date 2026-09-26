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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Tekirdağ'da incelemede bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ'da yapımı süren Trakya model fabrikasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Tekirdağ'da incelemede bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tekirdağ'da yapımı süren Trakya model fabrikasında incelemede bulundu.

        İnan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile kentin sanayisinin yalın üretim, enerji, iş gücü ve ham madde verimliliği ile dijital dönüşümüne yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulan fabrikanın inşaat alanını gezdi.

        Yetkililerden bilgi alan İnan, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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