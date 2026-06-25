Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'ndaki 14 madalyanın 11'i Tekirdağlı sporculardan

MESUT KARADUMAN - Sırbistan'da düzenlenen 2026 CMAS Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Tekirdağlı milli sporcular, 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Geçen hafta gerçekleştirilen organizasyona Türkiye 15 sporcuyla katıldı.



Milli takım kadrosunda yer alan 6 Tekirdağlı sporcu, farklı disiplinlerde elde ettikleri derecelerle Türkiye'nin başarısında önemli rol oynadı.



Milli takımda şampiyonada 4'ü altın olmak üzere toplam 14 madalya kazanırken, bu madalyaların 11'ini Tekirdağlı sporcular elde etti.



Şampiyonada milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanırken, Ediz Duman 2 altın madalya kazandı.



Timur Alp Kuru organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlarken, Kardelen Çarpar da 1 gümüş madalya elde etti.



Milli takım antrenörü Sertan Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin elde ettiği başarının önemli bölümünün Tekirdağlı sporculardan geldiğini söyledi.



Dünya Şampiyonası'na katılan 15 milli sporcunun 6'sının Tekirdağlı olduğunu belirten Aydın, "Milli takımımızın kazandığı 14 madalyanın 11'ini Tekirdağlı sporcular elde etti. Özellikle gençler kategorisinde ulaştığımız madalya sayısıyla dünyanın önde gelen ülkelerini geride bıraktık. Sporcularımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.



Tekirdağ'ın serbest dalışta önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Aydın, kentte uzun yıllardır sürdürülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi.









- "Tekirdağ artık serbest dalışta bir ekol oluşturdu"



Serbest dalış branşının özellikle gençler arasında yaygınlaştığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:



"Tekirdağ artık serbest dalışta bir ekol oluşturdu. Dünya şampiyonalarına katılan milli takım sporcularının önemli bir bölümünü Tekirdağlı sporcular oluşturuyor. Özellikle havuz disiplinlerinde dünyada çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Genç sporculara yönelik çalışmalarımızın karşılığını uluslararası organizasyonlarda görüyoruz. Sporcularımızın önünde örnek alabilecekleri başarılı isimlerin bulunması gelişimlerini hızlandırıyor. Aynı havuzda antrenman yapan gençler birbirlerinin derecelerini gördükçe daha iyisini yapmak için motive oluyor."



Türkiye'nin gençler kategorisinde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Aydın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun genç sporculara verdiği desteğin de başarıda önemli pay sahibi olduğunu dile getirdi.



Milli sporcu Timur Alp Kuru da düzenli antrenman programları, tesis imkanları ve sporcuların çalışma disiplini sayesinde önemli dereceler elde ettiklerini belirtti.



Ediz Duman ise başarısına antrenörleri Sertan Aydın'ın yönlendirmelerinin yanı sıra ailesi ve federasyonun desteğinin büyük katkı sağladığını ifade etti.



