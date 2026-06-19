Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 10 milyon fidanı toprakla buluşturacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Yeşil Tekirdağ 2036 Vizyonu" kapsamında kent genelinde 10 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.



Yüceer, yaptığı açıklamada, "Daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir Tekirdağ" hedefi doğrultusunda hazırlanan proje ile kentin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Projenin yalnızca ağaç dikiminden ibaret olmadığını ifade eden Yüceer, yeşil alanların artırılmasıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunulacağını söyledi.



Ağaçlandırma çalışmalarının parklar, bahçeler, hizmet binaları, hastaneler ve mezarlıklar başta olmak üzere uygun alanlarda gerçekleştirileceğini aktaran Yüceer, "Bu projeyle yalnızca daha yeşil bir Tekirdağ değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü bir Tekirdağ oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.



Projenin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Yüceer, ilçe bazlı ağaçlandırma çalışmaları ve kent ormanlarının oluşturulacağını aktardı.



Yüceer, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir kent oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.







