Ziyarette Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri Binici'ye hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Şahin ve Binici bir süre görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

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