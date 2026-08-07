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        Tekirdağ sahillerinde insansız cankurtaran araçları hizmete alındı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde insansız cankurtaran araçları kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Tekirdağ sahillerinde insansız cankurtaran araçları hizmete alındı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde insansız cankurtaran araçları kullanılmaya başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan kumandalı araçlar olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale edebilecek.


        Sistem, standart cankurtaran müdahalesine göre olay yerine yaklaşık 6 kat daha hızlı ulaşabiliyor.

        İnsansız cankurtaran araçları yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşların güvenliği için teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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