Tekirdağ sahillerinde insansız cankurtaran araçları hizmete alındı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde insansız cankurtaran araçları kullanılmaya başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzaktan kumandalı araçlar olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale edebilecek.





Sistem, standart cankurtaran müdahalesine göre olay yerine yaklaşık 6 kat daha hızlı ulaşabiliyor.



İnsansız cankurtaran araçları yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşların güvenliği için teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam ettiklerini belirtti.

