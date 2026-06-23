Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünden orman yangınlarına karşı uyarı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Müdürlükten yapılan açıklamada, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceği belirtilerek, yangınların çoğunun insan kaynaklı hatalardan meydana geldiğine dikkat çekildi.



Küçük bir kıvılcımın, doğaya bırakılan cam kırıklarının veya tamamen söndürülmeyen ateşlerin geniş alanlarda yangınlara neden olabileceği vurgulandı.



Vatandaşlardan yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınmaları istenirken, özellikle ormanlık alanlar ve çevresinde ateş yakılmaması, cam ve yanıcı atık bırakılmaması, sigara izmaritlerinin gelişigüzel atılmaması gerektiği ifade edildi.



Yeşil alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bir şey olmaz düşüncesiyle yapılan küçük ihmaller, binlerce canlının yaşam alanını ve doğal zenginliklerimizi yok edebiliyor. Yeşil Vatan'ımızı korumak için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.







