Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy üreticilerle buluştu
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ortaca Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek tarlalarda incelemelerde bulundu.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ortaca Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek tarlalarda incelemelerde bulundu.
Aksoy, alanında uzman mühendislerle birlikte gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üreticilerin talep ve sorularını dinledi, yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Tarlalarda yapılan incelemelerde üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Aksoy, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için sahada olmaya devam ettiklerini belirtti.
Üreticilere rehberlik etmeyi önemsediklerini ifade eden Aksoy, çiftçilerin bilgi ve tecrübelerinden de yararlandıklarını aktardı.
Aksoy, tarımdaki güncel gelişmeler, üretim teknikleri ve önerileri üreticilerle paylaştıklarını dile getirerek, sürdürülebilir ve verimli üretim için çiftçilerle iş birliği içinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.
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