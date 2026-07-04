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        Tekirdağ'da 10. Hasat Bayramı düzenlendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "10. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 10. Hasat Bayramı düzenlendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "10. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

        Beyazköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, buradaki konuşmasında, tarımın yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir varoluş meselesi olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın tarım ve sanayinin bir arada var olduğu özel kentlerden biri olduğunu belirten Yüceer, üreticilerin üretimden vazgeçmemesi için tarımsal destekleri artırdıklarını ifade etti.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay ve Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan da programda konuşma yaptı.

        Program kapsamında gerçekleştirilen çekilişle üreticilere oğlak, kuzu, yem, gübre, ilaç ve tohum gibi çeşitli hediyeler verildi.

        Ardından tarlada buğday hasadı yapıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer de biçerdövere binerek hasada katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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