Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" açıldı

        Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, darbe girişimi sırasında vatandaşların ortaya koyduğu demokrasi ve milli irade mücadelesini hafızalarda canlı tutmayı, o gece yaşananları gelecek nesillere aktarmayı ve ziyaretçilere etkileşimli deneyim sunmayı amaçlıyor.

        Merkezin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde destansı direnişi anmak, yaşananları unutmamak, şehitleri ve gazileri yad etmek için bir arada olduklarını söyledi.

        15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin, milletin direnişi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Soytürk, "O gece yurdumuzun her bir köşesinde, her bir meydanında vatandaşlarımızın mücadelesi vardı." dedi.

        Soytürk, milletin tanka, tüfeğe ve bombaya karşı mücadele eden yüksek bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

        15 Temmuz'da milletin gösterdiği direnişe dikkati çeken Soytürk, "15 Temmuz gecesi gözünü kırpmadan meydanlara koşan gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanımız tek yürek ve tek vücut olup şanlı tarihimize eşi benzeri olmayan yepyeni bir zafer daha ekledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletimizin çelikten iradesiyle o kara gece aydınlık bir sabaha dönüştü." diye konuştu.

        Soytürk, tarih kitaplarının Türk milletinin büyük zaferleri ve iftihar edeceği hikayelerle dolu olduğunu kaydetti.

        Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ilerleyeceğini aktaran Soytürk, şöyle devam etti:

        "Türk milleti geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü badireyi atlatacak ve kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. İnanıyorum ki milletçe omuz omuza verecek, adaletle, üretimle, kardeşlikle ve alın teriyle Türkiye Yüzyılı'nı daha da güçlü bir şekilde inşa edeceğiz."

        Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'ni iki gün boyunca ziyaret edebilecek.

        - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi

        Merkezin girişinde ziyaretçileri 10'uncu yıl teması ve özel hazırlanan görsel tasarımlar karşılıyor.

        Ziyaretçiler, fotoğraf, video ve dijital içeriklerle desteklenen hafıza alanında 15 Temmuz gecesini kronolojik akış içinde görme imkanı buluyor.

        "Hafıza koridoru" alanında milletin darbe girişimi karşısında sergilediği kararlı duruş, vatandaşların o gece ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhuyla ziyaretçilere aktarılıyor.

        "Şehitler ve kahramanlar galerisi" köşesinde ise 15 Temmuz şehitlerinin hatırası, özel hazırlanan görseller ve video gösterimleriyle yaşatılıyor.

        Merkezin "Dijital gösterim ve deneyim bölümü" alanında 15 Temmuz'un yalnızca direniş değil, aynı zamanda milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak kazandığı tarihi bir zafer olduğu vurgulanıyor.

        Sergi alanında yer alan fotoğraf panoları, dijital gösterimler, video içerikleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve etkileşimli deneyim alanları, ziyaretçilere 15 Temmuz'u tarihi, toplumsal ve duygusal boyutlarıyla deneyimleme imkanı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anla...
        Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Turanlı darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anla...
        15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
        15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        15 Temmuz şehidi Münür Alkan kabri başında anıldı
        15 Temmuz şehidi Münür Alkan kabri başında anıldı
        Semt pazarı yolunda kaza: İki kardeş yaralandı
        Semt pazarı yolunda kaza: İki kardeş yaralandı
        Tekirdağ'da Şalvar Gecesi renkli görüntülere sahne oldu
        Tekirdağ'da Şalvar Gecesi renkli görüntülere sahne oldu