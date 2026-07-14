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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti Paneli" düzenlendi

        Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti Paneli" düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, "Referansını dinden aldığını iddia ederek insanların temiz dini duygularını FETÖ yıllarca sömürdü. Esas amacı farklıymış. Bizim insanlarımız belki geç fark etti ama temizledi. Bundan sonra da çok dikkatli olmak zorundadır. Dini değerleri kullananlara karşı çok uyanık olmak zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti Paneli" düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, "Referansını dinden aldığını iddia ederek insanların temiz dini duygularını FETÖ yıllarca sömürdü. Esas amacı farklıymış. Bizim insanlarımız belki geç fark etti ama temizledi. Bundan sonra da çok dikkatli olmak zorundadır. Dini değerleri kullananlara karşı çok uyanık olmak zorundayız." dedi.

        Keskin, NKÜ İlahiyat Fakültesince Rektörlük Senato Salonu'nda "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti Paneli"nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da FETÖ'nün küresel güçlerin taşeronu olduğunun net şekilde ortaya çıktığını söyledi.


        Dini değerlerin istismar edilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Keskin, "FETÖ, dini değerlerimizi kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedir." dedi.

        Keskin, 15 Temmuz'da Türk milletinin şanlı bir direniş gösterdiğini ifade ederek, "Genelde referansını dinden aldığını iddia ederek insanların temiz dini duygularını FETÖ yıllarca sömürdü. Esas amacı farklıymış. Bizim insanlarımız belki geç fark etti ama temizledi. Bundan sonra da çok dikkatli olmak zorundadır. Dini değerleri kullananlara karşı çok uyanık olmak zorundayız." diye konuştu.

        Türkiye'nin bağımsızlığı ile bayrak ve vatan sevgisinin önemini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

        "Türkiye'yi sömürmeye Haçlı zihniyetinin gücü asla yetmeyecektir. Bizler bu toprakları asla yabancılara çiğnetmeyeceğiz. Haçlı Seferleri'nden bu yana, hatta Hazreti Adem'den bu yana hak-batıl savaşı devam etmiştir. Milleti millet yapan en önemli sembollerden birisi, en özeli bayraktır. Bizim bayrağımız al renktir. Bayrağın dalgalanması için can verilmiştir, hala can verilmektedir. Milletimiz bayrağı, vatanı için canını asla vermekten çekinmemiştir."

        Panelde, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay ve Prof. Dr. Ramazan Akkır da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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