Tekirdağ'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ö.Ö'nün, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "basit yaralama", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "şantaj" ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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