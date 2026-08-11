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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hakkında 16 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir aranan Ö.Ö'yü (42), Mürefte Mahallesi'nde yakaladı.

        Ö.Ö'nün, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "basit yaralama", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "şantaj" ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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