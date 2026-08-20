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        Tekirdağ'da "34. Ayçiçeği Festivali" başladı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 34. Ayçiçeği Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "34. Ayçiçeği Festivali" başladı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 34. Ayçiçeği Festivali başladı.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen açılış programında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

        Bu yıl iklim koşullarının tarımsal üretim açısından elverişli geçtiğini belirten Soytürk, bazı bölgelerde buğday veriminin dekarda 1150 kilograma ulaştığını ifade etti.

        Soytürk, Tekirdağ'ın ayçiçeği üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin yaklaşık yarısının Trakya'da gerçekleştirildiğini, bunun önemli bölümünün Tekirdağ'dan karşılandığını söyledi.

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        Toprakların yaklaşık yüzde 40'ında ayçiçeği ekimi yapıldığını aktaran Soytürk, ürünün kent ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

        Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da festivallerin kardeşlik, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getirdi.

        Ayçiçeği Festivali'nin Trakya'nın en eski festivallerinden biri olduğunu belirten Başoğlu, etkinliğin yıllardır sürdürülen bir geleneği gelecek nesillere aktardığını ifade etti.

        Başoğlu, ayçiçeğinin bölge için yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, çiftçinin emeğini ve Trakya'nın simgelerinden birini temsil ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

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        Yürüyüşün ardından festivalin açılış kurdelesi AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Belediye Başkanı Başoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve ilçe belediye başkanlarınca kesildi.

        Konserlerin, ayçiçeği lezzet yarışması ile Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları ve BMU Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası etkinlikleri gerçekleştirilecek festival 4 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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