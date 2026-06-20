Tekirdağ'da 50 dekar tarım arazisi yangında zarar gördü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 50 dekar kanola ve buğday ekili alan zarar gördü.



Sarılar Mahallesi merasında, henüz belirlenemeyen nedenle ekili arazide yangın çıktı.



Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.



Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 50 dekar kanola ve buğday tarlası zarar gördü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.







