Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'da anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 5 bin saman balyası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Tekirdağ'da anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 5 bin saman balyası yandı.

        İlçede henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

        Tarım arazilerinin yanı sıra çiftliklerin de bulunduğu bölgede alevlerin sıçradığı 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi.

        Yangında yaklaşık 5 bin saman balyası da yandı.

        Yaklaşık 900 dekar alanda etkili olan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        REKLAM

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Maçta ilk gol geldi!
        Maçta ilk gol geldi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

        Benzer Haberler

        Anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı
        Anız yangını baraka ve konteynerlere sıçradı
        Tekirdağ'da anız yangını; 4 çiftlik evi yandı (2)
        Tekirdağ'da anız yangını; 4 çiftlik evi yandı (2)
        Tekirdağ'da anız yangını; 4 çiftlik evi yandı
        Tekirdağ'da anız yangını; 4 çiftlik evi yandı
        Ergene'de anız yangını çiftliklere sıçradı: Binlerce balya saman kül oldu
        Ergene'de anız yangını çiftliklere sıçradı: Binlerce balya saman kül oldu
        Çerkezköy TSO yönetimi, Bulgaristan ekonomi bakan yardımcısı ile ticaret ve...
        Çerkezköy TSO yönetimi, Bulgaristan ekonomi bakan yardımcısı ile ticaret ve...
        Çerkezköy'de feci olay: Beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kay...
        Çerkezköy'de feci olay: Beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kay...