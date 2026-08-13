Tekirdağ'da anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi

Yangında yaklaşık 5 bin saman balyası da yandı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İlçede henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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