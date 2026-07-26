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        Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da arının soktuğu kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Saray ilçesinde hayvan besiciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, Güngörmez Mahallesi'nde arı sokması sonucu fenalaştı. Ertekin, yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        İlk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ertekin, burada hayatını kaybetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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