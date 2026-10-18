Tekirdağ'da asayiş
Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasköy Mahallesi'nde A.B'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Süleymanpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
- Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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