Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde bir evde arama yaptı. Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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