Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldızkent Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.



Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.



- Üst aramasında uyuşturucu bulundu



Çerkwzköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



- Uyuşturucu hap ele geçirildi



Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

