Tekirdağ'da çalınan motosiklet bulundu, şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları kamera incelemesi ve saha çalışmasında motosikletin çalındığını belirledi.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda motosikletini belediye otobüsü durağının arkasına bırakan F.E. (28), motosikletini almaya geldiğinde yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.

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