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        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 100 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altınova Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, hasat edilmiş buğday tarlalarına sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar da traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahalede bulundu.

        Dumandan etkilenen bir vatandaşa, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bağ evinde bulunan 6 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 100 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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