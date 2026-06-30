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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Gazioğlu Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kanola ve buğday ekili tarlalara sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bazı vatandaşlar traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahalede bulundu.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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