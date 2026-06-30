Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gazioğlu Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kanola ve buğday ekili tarlalara sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bazı vatandaşlar traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.
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