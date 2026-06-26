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        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


        Aydoğdu Mahallesi'nde E.B. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, S.Ş'yi bıçakla yaraladı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, S.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        S.Ş'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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