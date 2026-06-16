Tekirdağ'da dekoratif el sanatları kursu yıl sonu sergisi açıldı

Hayrabolu Belediyesince düzenlenen Dekoratif El Sanatları Kursu'nun yıl sonu sergisi açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı eserlerin kültür ve sanat hayatına katkı sunduğunu belirtti.



Kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik eden Başoğlu, "Bir yıl boyunca sabır ve sevgiyle hazırlanan eserleri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Açılışın ardından Başoğlu ve katılımcılar sergiyi gezerek, eserleri inceledi.



Sergi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

